Объявлены сроки передачи в федеральную собственность и реконструкции трассы вдоль Белого моря

Дорогу между Архангельском и Беломорском вдоль Белого моря по территории Карелии планируется передать в федеральную собственность в 2029 году с целью дальнейшей реконструкции.

Об этом сообщил заместитель министра транспорта Карелии Андрей Мелентьев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Он ответил на вопрос депутата Ильи Раковского, какой маршрут решено выбрать для передачи в федеральную собственность — через Надвоицы или через Беломорск. На первом варианте настаивали власти Архангельской области, на втором — власти Карелии.

По словам замминистра, обсуждение еще продолжается, но стороны склоняются к карельскому варианту.

«Все-таки вариант через Беломорск. И в плане передачи сети дорог в федеральную собственность в 2029 году предусмотрена передача дорог через Беломорск», — сказал Мелентьев.

Планируется передать в федеральную собственность участки автодороги Архангельск — Онега — Нюхча — Сумский посад — Беломорск — трасса «Кола». Сейчас добраться автотранспортом со стороны Карелии можно только до деревни Нюхча, а со стороны Архангельска — до районного центра Онега. Между Онегой и Нюхчей дорога давно утрачена. В случае передачи в федеральную собственность, там должны построить новую трассу.