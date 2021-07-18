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Обрушенные стихией деревья убирают в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
18:20, 19 Июля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Подрядчик убирает повреждённые непогодой деревья в карельской столице.

Длительная жара и сменившая ее непогода стали причинами падения деревьев в Петрозаводске, сообщает пресс-центр городской мэрии.

«В разных районах города повалены не только старые, но и достаточно молодые, крепкие деревья. Из-за жаркой погоды корни и ветви растений высохли, поэтому их может вырвать даже незначительный ветер», — говорится в сообщении мэрии.

В рамках муниципального контракта снесено 20 аварийных и убрано более 30 упавших деревьев. В ближайшие дни планируется заключение договора на снос 57 старых и уборку 20 поврежденных деревьев.

Администрация призывает людей соблюдать меры безопасности. При неблагоприятной погоде (усилении ветра, ливне и т. п.) следует избегать прогулок вблизи деревьев, а также не парковать под ними машины.

Ранее сообщалось, что ливень и мощный ветер обрушили деревья в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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Урбанист
2021-07-19 18:42:40
Для вечно недовольной местечковой либерды это как кость в горле. Не останется повода визжать. Но они его всенепременно найдут :)
кир
2021-07-19 18:23:57
В городе ещё много работы на улице. Про всех пишите. Они за это зарплату получают.
Гость
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