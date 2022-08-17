Обрушившаяся на Петрозаводск гроза парализовала объекты инфраструктуры (ФОТО И ВИДЕО)

Очевидцы из разных районов города делятся фотографиями последствий грозы, пришедшей в столицу Карелии 25 августа.

На Петрозаводск 25 августа обрушилась гроза. По словам очевидцев природной стихии, молнии били непосредственно в городе. Красивое зрелище оказалось небезопасно для городской инфраструктуры.

Так, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» было опубликовано попадание молнии в оптоволоконный кабель связи на улице Казарменская.

Там же ранее появились фото вышедшего из строя светофора на развязке улиц Ленинградская, Кирова, Иссерсона и набережной Варкауса.

А в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» появилось красивейшее фото молнии — она, судя по всему, ударила как раз в район улицы Казарменская.