Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии стремительно приближается к 10 тысячам

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

Из 386 инфицированных 306 заболели, 42 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число зараженных COVID-19 на 13 ноября в Карелии составляет 9630 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 275 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, деревня Раймяля – 1, деревня Рауталахти – 1), в Лахденпохском районе – 9 человек (Лахденпохья – 4, поселок Ихала – 1, поселок Элисенваара – 2, поселок Вялимяки – 1, поселок Куликово – 1), в Пудожском районе – 9 человек (Пудож – 8, поселок Кривцы – 1), в Беломорске – 3 человека, в Сегежском районе – 16 человек (Сегежа – 15, поселок Волдозеро – 1), в Кеми – 2 человека, в Костомукше – 10 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Кондопожском районе – 35 человек (Кондопога – 32, поселок Березовка – 2, поселок Кедрозеро – 1), в Олонце – 1 человек, в Прионежском районе – 12 человек (поселок Кварцитный – 1, село Деревянное – 1, поселок Шуя – 1, СНТ "Лососинка" – 1, поселок Деревянка – 2, поселок Мелиоративный – 2, поселок Чална-1 – 2, Шокша – 1, село Заозерье – 1), в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 4, поселок Чална – 3, деревня Нижние Виданы – 2, деревня Куккойла – 1).

Выздоровели за время пандемии 4996 человек, за сутки выписан по выздоровлению 71 пациент: в Петрозаводске – 49, в Сортавальском районе – 2, в Сегежском районе – 6, в Пудожском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Прионежском районе – 2, в Олонецком районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Кемском районе – 2, в Калевальском районе – 2, в Беломорском районе – 1.

Всего умерли в Карелии 66 человек, зараженных коронавирусом.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1443,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1266,5 случая, по Северо-Западу – 1613,2.