Обвиняемому в убийстве шестерых жителей Деревянного продлили срок ареста

Верховный суд оставил под стражей участника пьяной резни в селе Деревянное.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», 12 октября Верховный суд Карелии не отпустил из-под стражи 37-летнего Максима Бочкарева, который вместе с подельником обвиняется в убийстве и сожжении шестерых человек в селе Деревянное Прионежского района. Срок ареста участнику резни, произошедшей в ночь на 1 августа, продлен до 31 декабря включительно.

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