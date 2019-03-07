Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
13:08, 07 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Обвиняемый в убийстве жены житель Карелии вышел на свободу благодаря присяжным

Загрузка...

Начавшееся в России внедрение системы суда присяжных в городских и районных судах, в Карелии уже привело к неожиданным приговорам. Один из них был вынесен накануне в Петрозаводске.

В Петрозаводском городском суде завершился процесс по уголовному делу 39-летнего жителя карельской столицы, обвинявшегося в умышленном убийстве своей жены.

Трагедия произошла 2 марта 2018 года в одном из частных домов Петрозаводска.  Обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в голову своей супруги, в результате чего она была госпитализирована и спустя пять дней скончалась в больнице.

В ходе следствия мужчина утверждал, что выстрелил случайно, по неосторожности. По его словам, он был уверен, что винтовка не заряжена. 

Присяжные расценили обстоятельства дела иначе и вынесли вердикт: обвиняемый был уверен, что винтовка не заряжена.

Мужчина был освобожден из под стражи в зале суда.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2019-03-07 14:23:02
Доказухи собрали мало , на халяву хотели просунуть приговор обвинители . Всё равно потом посадят деятеля .
кир
2019-03-07 13:15:08
Кто мы?
Евгений
2019-03-07 13:45:13
кир, банда?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину
02.03.2019, 09:48
Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Аналитика

Сегодня 14:07
Обществоведение
"Люцифер" и "Краснопуз"
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
05.03.2019 13:05
"За школу и садик будем воевать!" 5
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 7
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»