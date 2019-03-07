Обвиняемый в убийстве жены житель Карелии вышел на свободу благодаря присяжным

Начавшееся в России внедрение системы суда присяжных в городских и районных судах, в Карелии уже привело к неожиданным приговорам. Один из них был вынесен накануне в Петрозаводске.

В Петрозаводском городском суде завершился процесс по уголовному делу 39-летнего жителя карельской столицы, обвинявшегося в умышленном убийстве своей жены.

Трагедия произошла 2 марта 2018 года в одном из частных домов Петрозаводска. Обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в голову своей супруги, в результате чего она была госпитализирована и спустя пять дней скончалась в больнице.

В ходе следствия мужчина утверждал, что выстрелил случайно, по неосторожности. По его словам, он был уверен, что винтовка не заряжена.

Присяжные расценили обстоятельства дела иначе и вынесли вердикт: обвиняемый был уверен, что винтовка не заряжена.

Мужчина был освобожден из под стражи в зале суда.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".