Очереди выстраиваются у «Дерева желаний» в Петрозаводске

Арт-объект на набережной столицы Карелии стал популярным среди туристов.

Как пишет «Фактор News», в минувшие выходные у дерева желаний в Петрозаводске заметили очередь. Петрозаводчане уверены, что такой ажиотаж связан с началом туристического сезона.

«В последний раз я видела очередь у «Дерева желаний», когда его только установили», – поделилась мнением горожанка.

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