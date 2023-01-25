Очевидцы рассказали, как пешеход попал под машину, но сам заплатил водителю в Петрозаводске

Автомобиль, сбивший пешехода в Петрозаводске, получил легкие повреждения, и пострадавший согласился, что он сам виноват.

Об этом рассказали подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии», ставшие очевидцами происшествия.

По их словам, ДТП произошло сегодня на пешеходном переходе у торгового центра «Столица» в микрорайоне Древлянка.

Мужчина перешел на зелёный сигнал светофора, а потом резко развернулся и побежал в обратную сторону. В этот момент для него загорелся красный свет и пешехода сбила машина.

«Его сбили. Не сильно. В итоге пешеход видимо от шока решил заплатить деньги водителю, и они скрылись с места ДТП. Пешеход заплатил деньги (5 тысяч) за то, что… у водителя погнулось зеркало… Пешеход написал расписку о том, что всё хорошо и претензий не имеет к водителю. Видео как сбили есть, но пешеход не хочет, что бы мы его размещали, так как считает себя виноватым. Пешеход уже в возрасте», — написали очевидцы.