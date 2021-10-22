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В Петрозаводске доктор с татуировкой на всю руку спасает жизни самых маленьких и беззащитных

Новости. Общество
15:03, 22 Октября 2021

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Интересное интервью в рамках проекта "Кофе со сливками" дал врач-реаниматолог Перинатального центра Карелии, блогер и просто неординарный человек Максим Ткачук.

Максим Ткачук возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных республиканского Перинатального центра, когда ему было всего 30 лет. Его специально пригласили на эту работу из Мурманска как молодого перспективного доктора.

За три года через его руки прошло около тысячи малышей, которым специалисты отделения ИТАР помогли выжить. Все пациенты находились в критическом состоянии: в этом и состоит его работа — спасать самых маленьких и беззащитных. Иногда для этого приходится не есть и не спать в течение суток, постоянно находиться в отделении, но для заведующего это не героизм, а обычные трудовые будни.

При этом Максим Ткачук известен своей активной гражданской позицией. Он — популярный блогер, который не боится говорить правду о положении дел в здравоохранении, и бардак всегда называет бардаком.

Он — тот, кто на выборах в Заксобрание Карелии бросил вызов скандальному бизнесмену Виталию Красулину, и кого многие считают настоящим победителем гонки за депутатский мандат в округе №1.

А еще Максим — прекрасный собеседник, для которого не существует запретных тем.

— В толстовке, джинсах и с татухой на всю руку ты совсем не похож на доктора. Скорее, на рокера… Расскажешь, что у тебя тут такое нарисовано? Как ты вообще на это решился?

— У меня набит рисунок в форме детских стоп, в них — имена, сроки, даты и время рождения моих мальчиков, вес, рост и координаты места рождения, потому что один сын родился в Мурманске, а второй — в Петрозаводске. Эти две детские ножки погружены в другие рисунки. И, наверное, я буду их продолжать, потому что, заканчивая одну татуировку, я уже думаю, что будет на следующей.

Как Максим Ткачук пришел в профессию, кто был его самым сложным пациентом, для чего он ведет блог и что заставило его принять участие в выборах, выдвинув свою кандидатуру по округу скандального бизнесмена Виталия Красулина?

На эти и другие вопросы можно найти ответы в тексте проекта "Кофе со сливками" Натальи Захарчук «Я — аномалия системы».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор Ильин
2021-10-22 17:21:31
Скажу больше, я был в одной военной части с вышеуказанным человеком. Он был со старшего призыва. Максим мне запомнился своей эрудированностью, умением ладить с людьми и врожденным чувством справедливости. Был по сути одним человеком со старшего призыва, кому не ударило в голову чувство что теперь он тут «босс» и общался со всеми пришедшими на службу солдатами на равных.
Ответственный настолько, что порой казалось что это невозможно. Но нет, Максим педантичен, расчётлив, справедлив.
Зная что Максим Ткачук занимает руководящую должность в своей больнице - можно быть максимально спокойным за судьбу детишек попавших в его отделение.
Насчёт татуировок..
Очнитесь, 1/4 21 века позади!
NEZITIC
2021-10-22 16:32:50
как у Задорнова в рассказе "Кофточка".
"... я говорит педиатр, гомеопад... сейчас буду лечить вашего мальчика...." Новоявленная депутатка все продолжает типа журналистикой заниматься.
David.
2021-10-22 15:43:06
Это он истерил на страницах газеты "Губернии" по поводу ковида?! Чувак явно не в адеквате. Яб такому ребенка не доверил!!!
Эксперд
2021-10-22 15:29:50
Не доверяю людям с татуировками.
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