В Петрозаводске доктор с татуировкой на всю руку спасает жизни самых маленьких и беззащитных

Интересное интервью в рамках проекта "Кофе со сливками" дал врач-реаниматолог Перинатального центра Карелии, блогер и просто неординарный человек Максим Ткачук.

Максим Ткачук возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных республиканского Перинатального центра, когда ему было всего 30 лет. Его специально пригласили на эту работу из Мурманска как молодого перспективного доктора.

За три года через его руки прошло около тысячи малышей, которым специалисты отделения ИТАР помогли выжить. Все пациенты находились в критическом состоянии: в этом и состоит его работа — спасать самых маленьких и беззащитных. Иногда для этого приходится не есть и не спать в течение суток, постоянно находиться в отделении, но для заведующего это не героизм, а обычные трудовые будни.

При этом Максим Ткачук известен своей активной гражданской позицией. Он — популярный блогер, который не боится говорить правду о положении дел в здравоохранении, и бардак всегда называет бардаком.

Он — тот, кто на выборах в Заксобрание Карелии бросил вызов скандальному бизнесмену Виталию Красулину, и кого многие считают настоящим победителем гонки за депутатский мандат в округе №1.

А еще Максим — прекрасный собеседник, для которого не существует запретных тем.

— В толстовке, джинсах и с татухой на всю руку ты совсем не похож на доктора. Скорее, на рокера… Расскажешь, что у тебя тут такое нарисовано? Как ты вообще на это решился?

— У меня набит рисунок в форме детских стоп, в них — имена, сроки, даты и время рождения моих мальчиков, вес, рост и координаты места рождения, потому что один сын родился в Мурманске, а второй — в Петрозаводске. Эти две детские ножки погружены в другие рисунки. И, наверное, я буду их продолжать, потому что, заканчивая одну татуировку, я уже думаю, что будет на следующей.

Как Максим Ткачук пришел в профессию, кто был его самым сложным пациентом, для чего он ведет блог и что заставило его принять участие в выборах, выдвинув свою кандидатуру по округу скандального бизнесмена Виталия Красулина?

На эти и другие вопросы можно найти ответы в тексте проекта "Кофе со сливками" Натальи Захарчук «Я — аномалия системы».