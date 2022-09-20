Одно из крупнейших предприятий Карелии защитило лес по просьбе приставов

ОАО «Сегежский ЦБК» привело в порядок минерализованные полосы, защищающие лес от пожара, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Беломорского района находилось исполнительной производство, согласно которому ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» необходимо было выполнить лесовосстановительные работы.

Речь шла о устройстве и уходе за минерализованными полосами, защищающими лес от пожара, длинной в общей сложности чуть более 20 километров.

Представители предприятия ознакомились с постановлением и выполнили все работы. Исполнительное производство было закрыто.