Одно из крупнейших предприятий Карелии защитило лес по просьбе приставов

ОАО «Сегежский ЦБК» привело в порядок минерализованные полосы, защищающие лес от пожара, сообщили в УФССП Карелии.
В отделении судебных приставов Беломорского района находилось исполнительной производство, согласно которому ОАО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» необходимо было выполнить лесовосстановительные работы.
Речь шла о устройстве и уходе за минерализованными полосами, защищающими лес от пожара, длинной в общей сложности чуть более 20 километров.
Представители предприятия ознакомились с постановлением и выполнили все работы. Исполнительное производство было закрыто.
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