Офицер УФСИНа Карелии в преддверии Нового года вручил подарок маленькой петрозаводчанке

Сотрудники республиканской пенитенциарной системы присоединились к акции «Елка желаний».

Благотворительный марафон в ведомстве запустили, исполнив желание 11-летней жительницы Петрозаводска – Софии. Девочка с ограниченными возможностями здоровья мечтала о проекторе.



От имени руководства и коллектива подарок ребенку вручил заместитель начальника, подполковник внутренней службы Сергей Григорович.



«Пусть новый год принесет много новых достижений, крепкого здоровья и любви, пусть задуманное сбудется. Пусть счастьем и добротой будет наполнен ваш дом. Пусть источник добра и тепла в ваших душах согревает вас», - поздравил Софию и ее семью Григорович.







Добавим, всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. За пять лет больше 40 тысяч россиян исполнили более 100 тысяч детских желаний. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.