Официальная статистика показала, на сколько подорожали автомобили с пробегом в Карелии

Средняя стоимость подержанных автомобилей в Карелии с начала года выросла на 17,1%.
Это следует из ежемесячных данных Карелиястата о потребительских ценах на товары и услуги.
Согласно официальной статистике, в январе подержанные автомобили в Карелии стоили, в среднем, 739362 рубля. За 5 месяцев эта сумма выросла на 126,5 тыс. рублей и достигла 865841 рубля.
Последнее подорожание произошло в мае, когда средняя цена на авто с пробегом выросла на 3,1% по сравнению с апрелем.
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