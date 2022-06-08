Официальная статистика показала, на сколько подорожали автомобили с пробегом в Карелии

Средняя стоимость подержанных автомобилей в Карелии с начала года выросла на 17,1%.

Это следует из ежемесячных данных Карелиястата о потребительских ценах на товары и услуги.

Согласно официальной статистике, в январе подержанные автомобили в Карелии стоили, в среднем, 739362 рубля. За 5 месяцев эта сумма выросла на 126,5 тыс. рублей и достигла 865841 рубля.

Последнее подорожание произошло в мае, когда средняя цена на авто с пробегом выросла на 3,1% по сравнению с апрелем.