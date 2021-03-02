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Оформить выплаты по уходу за престарелыми людьми и инвалидами стало проще

Новости. Общество
08:56, 03 Марта 2021
фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
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Правительство России упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми людьми.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

При обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, а также собирать справки о смене места жительства подопечного.

Эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем, объяснили в правительстве.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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