Ограничение на снятие наличной иностранной валюты в России продлили до 9 марта 2024 года

В связи с действием западных санкций Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00.00 часов по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, сообщили в паблике Минфина Карелии.



Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после этой даты, выдаются по курсу банка на дату выдачи.



Юридические лица — нерезиденты до 9 марта 2024 года не смогут получить наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах. По другим валютам ограничений нет.



Юридические лица — резиденты в течение ближайшего полугода могут снять со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на командировочные расходы. На другие валюты ограничений нет.