Охлопков рассказал о состоянии пострадавшего в аварии ребенка

Ребенок проходит лечение в травматологии ДРБ.

В Петрозаводске 20 января на дороге сбили ребенка. Об этом сообщили в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, где также разместили видео с места проишествия.

Авария произошла на улице Луначарского. Как пишут подписчики, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле сообщил, что ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу им. И. Н. Григовича, состояние средней тяжести, находится в травматологическом отделении.



«Прошу водителей быть максимально внимательными за рулем, а родителей прошу объяснять детям правила поведения на улице», — написал Охлопков.