Охлопков рассказал о состоянии пострадавшего в аварии ребенка

Ребенок проходит лечение в травматологии ДРБ.
В Петрозаводске 20 января на дороге сбили ребенка. Об этом сообщили в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, где также разместили видео с места проишествия.
Авария произошла на улице Луначарского. Как пишут подписчики, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в личном профиле сообщил, что ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу им. И. Н. Григовича, состояние средней тяжести, находится в травматологическом отделении.
«Прошу водителей быть максимально внимательными за рулем, а родителей прошу объяснять детям правила поведения на улице», — написал Охлопков.
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