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Охотники-добровольцы и полицейские будут охранять приграничный город Карелии от волков

Новости. Общество
15:39, 14 Сентября 2021
фото: © Максим Тухмачев / ТАСС

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В Костомукше началась охота на волков.

В администрации Костомукши 13 сентября прошло совещание под руководством и. о. главы города Сергея Новгородова, предметом обсуждения на котором стала проблема нападения хищных диких животных на домашних собак в черте города.

Как пишет издание «Новости костомукши», на днях в соцсетях появилось видео под названием «Волки уже в Костомукше», где звери из леса, похожие на волков, напали на цепного пса во дворе жилого дома.

«В обычных условиях, тем более, летом, при наличии достаточной кормовой базы, волки на людей не нападают. Как любое дикое животное, волк боится человека и старается избегать контакта с ним. И если может прокормиться в лесу, то к его жилищу близко не подойдет», — сообщил старший инспектор Госохотнадзора по Костомукше Юрий Шпаков.

Такого же мнения придерживаются представители заповедника и охотники. Однако если речь идёт именно о волках, а не о помеси волка с собакой или одичавших псах. Такие животные не только не боятся человека, но и могут напасть на него, не говоря уже о собаках либо другой живности. Установить же видовую принадлежность животных на видеосъемке в упомянутом ролике пока не удалось.

С учётом неопределенности ситуации и существую потенциальную опасность, на совещании приняты следующие решения:

— сформировать бригаду из охотников-добровольцев для организации облавы и отстрела животного, в случае, если будет установлено, что это действительно волк;
— принимая во внимание сложность и неоднозначность задачи, администрацией рассматривается вопрос о дополнительном премировании за добычу зверя на прилегающей к городской черте территории;
— изменить дислокацию нарядов и постов полиции в ночное время на городских окраинах и прилегающих территориях;
— рассмотреть возможность применения квадрокоптера, оснащённого тепловизорной техникой, в ночное время для обнаружения дикого животного в случае его появления в черте города.

Сложность задачи заключается в том, что ликвидация животного в городской черте с применением охотничьего оружия невозможна, так как существует прямой запрет на использование огнестрельного оружия в населённом пункте.

Поэтому горожанам, заметившим крупное животное, поведение которого угрожает жизни и здоровью людей, необходимо либо экстренно сообщать в ЕДДС по телефону 8(81459)5-23-35, или напрямую обращаться полицию, позвонив «02».

«Ситуация находится под контролем. Надеюсь, что выработанные меры позволят нам обеспечить безопасность горожан», — отметил в заключение встречи Сергей Новгородов.

Жителям города, проживающим в ИЖС, особенно на окраинах, пока обстановка остается неспокойной, следует ограничить возможность проникновения на частную территорию, закрывая в ночное время калитки и ворота, а также следить за своими домашними животными, не оставлять их на ночь привязанными во дворе, а лучше помещать их в вольер или забирать в квартиру.
Кроме того, не оставлять на участке пищевые отходы. И самое главное — провести с детьми профилактическую беседу о правилах поведения при встрече с диким животным.

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