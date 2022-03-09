Оказание плановой медпомощи возобновлено в Карелии

Минздрав республики сообщил о работах по ремонту, проведенных в медицинских учреждениях, и о возобновлении оказания плановой медпомощи.

В Карелии возобновили оказание плановой медицинской помощи. Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения республики.

В отделениях Республиканской больницы им В. А. Баранова завершается ремонт. В учреждении обновлены операционные, часть кабинетов персонала и бытовых помещений. В травматологическом отделении на следующей неделе проведут первые операции. К 15 апреля ремонт будет завершён полностью.

В мае планируется открыть новое ангиографическое отделение. На эти цели выделено более 236 млн рублей. Готовность объекта составляет 95%. Завершаются работы по устройству вентиляции, линолеума, кровли, медицинского газоснабжения и электромонтажные работы.

Продолжается ремонт на станции скорой медицинской помощи. Поэтапный ремонт в здании станции СМП на ул. Ленинградской, 3 начался два года назад. В 2020 году отремонтированы входная зона и первый этаж. В 2021 году завершён ремонт помещений второго этажа. Обустроены комнаты отдыха и приёма пищи, кухня, гардероб, санитарные комнаты с душевыми для персонала. В 2022 году будет отремонтирован третий этаж, где разместятся аптечное подразделение, учебные классы, актовый зал, административные кабинеты и ряд других функциональных помещений. Проектно-сметная документация готова, в ближайшее время начнутся закупочные процедуры, сообщили в Минздраве.