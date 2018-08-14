Окружная интернет-газета Москвы

Новости Москвы интересуют жителей этого города.

Понятно, что есть свои трудности, которые старается решить мэр города и его команда. На все это, конечно нужно время. Но, по мере того, как происходят те или иные события, они освещаются в печатных и онлайн изданиях.

К примеру, многие люди находятся в поисках работы. Хочется найти тот вариант, который помог бы достойно обеспечивать себя и свою семью. Конечно, найти такую работу может быть непросто. Именно поэтому Центр занятости населения Москвы оказывает помощь людям, которым нужна работа.

Какие услуги предлагает данный Центр занятости?

Помощь гражданам в подборе подходящей вакансии, а работодателям в поиске хороших сотрудников.

Центр может организовать обучение для граждан, которым нужна работа, но они не имеют образования.

Работа психологов, помощь в получении переподготовки по востребованным специальностям, и курсы повышения квалификации.

Проводятся социальные выплаты тем гражданам, которые какое-то время не имеют работы и это подтверждено документально.

Проведение оплачиваемых общественных работ, которые могут предлагать безработным.

Временное трудоустройство граждан. Это может касаться студентов, которые ищут работу в свободное от учебы время, тех, кто окончил учебные заведения и ищет работу первый раз.

Центр участвует в работе комиссии по альтернативной службе.

Это некоторые услуги, которые могут получить граждане города Москвы. Все они бесплатны, поэтому ими может воспользоваться каждый желающий.

На официальном интернет источнике можно найти массу подробной информации для каждого жителя города Москвы. Например, можно увидеть график работы Центра занятости. Можно найти номера телефонов, и получить консультацию дистанционно. Все это будет удобно для той или иной категории граждан. Конечно, получать такую информацию через интернет очень удобно и просто. Нужно только воспользоваться действительно официальным источником.

Итак, окружная газеты Москвы может предложить необходимую для жизни граждан информацию. Воспользоваться онлайн изданием не трудно, ведь сегодня практически каждый пользуется интернетом.

Источник.

На правах рекламы