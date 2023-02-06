Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе ступни

В середине января спортсмена госпитализировали в Москве с подозрением на пневмонию.

Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.



«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы, - сказал собеседник агентства. - Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей».



10 января Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.



Роман Костомаров - олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. После победы на Олимпийских играх в Турине Костомаров и его партнер Татьяна Навка приняли решение завершить спортивную карьеру. Сразу же было решено, что пара сохранится и будет продолжать выступать в профессиональных шоу.