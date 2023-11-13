Олонецкий районный суд обязал мэрию обеспечить безопасность дорожного движения

Прокурор района подал иск в адрес местной администрации.
Олонецкий районный суд Карелии рассмотрел три административных дела по искам районного прокурора к местной администрации о признании незаконным бездействия и возложении обязанности совершить определенные действия.
Прокуратура района провела проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения, в ходе которой обнаружили отсутствие на нескольких участках автодорог местного значения стационарного электрического освещения.
В связи с не предоставлением администрацией района документов, подтверждающих принятие мер, исковые требования прокурора Олонецкого района были удовлетворены в полном объеме, отметили в источнике.
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