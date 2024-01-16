«Она была заботливой мамой для всех», - ушла из жизни преподаватель пединститута Карелии

Скончалась известный педагог, бывшая заведующая кафедрой информатики КГПИ Дорис Ивановна Дубровская.

Во вторник, 16 января ушла из жизни потомственный педагог, замечательный человек, мудрая и светлая женщина, заместитель декана физико-математического факультета, заведующая кафедрой информатики Дорис Ивановна Дубровская, сообщили в паблике «Наш В. З. Продолжение».



Дорис Ивановна, заслуженный работник народного образования КАССР, почетный работник высшего профессионального образования РФ, ветеран труда, преподаватель физико-математическом факультета КГПИ с 1969 по 2013 годы.



Всю свою жизнь Дорис Ивановна посвятила служению родному педагогическому институту, университету, академии. Стояла у истоков создания отрядов «Юный педагог» для школьников, была инициатором внедрения информатики и информационных технологий в учебный процесс вуза.



С 1994 по 2012 годы являлась организатором и руководителем педагогической практики студентов университета Йоэнсуу, которая проходила в средней школе № 17 и финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота Петрозаводска, рассказали в источнике.



Всегда легка на подъем, готова к самообучению и совершенствованию, доброжелательна, открыта, справедлива. Тысячи студентов и школьников с огромной благодарностью вспоминают Дорис Ивановну и ее занятия. Молодые специалисты, приходящие на кафедру, всегда получали помощь и поддержку, она была заботливой мамой для всех.

«Для нас это невосполнимая утрата. Приносим родным и близким глубокие соболезнования», — написали в сети.



Прощание с Дорис Ивановной состоится в субботу, 20 января, с 12.00 до 13.00 в траурном зале по адресу: улица Вольная, 4.