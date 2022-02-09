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Опрос показал, чего ждут представители бизнеса в Карелии в ближайшие месяцы

Новости. Экономика
09:44, 10 Февраля 2022
фото: © freepik

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Руководители большинства компаний в Карелии прогнозируют сохранение стабильной ситуации на своих предприятиях до конца марта.

Это следует из результатов опроса, проведенного Карелиястатом в рамках обследования деловой активности бизнеса. Прогноз составлен на первый квартал 2022 года.

Сохранение объемов выпуска и спроса на продукцию в ближайшие месяцы ожидает 84% опрошенных руководителей обрабатывающих производств. Еще 8% респондентов прогнозируют увеличение этих показателей и столько же опасаются их сокращения.

В сфере добычи полезных ископаемых рост производства прогнозируют 11% руководителей, а все остальные ожидают, что ситуация останется стабильной до конца марта.

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