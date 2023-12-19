Опубликовали видео восстановительных работ на месте рухнувшего в Судалице моста

Ремонтная бригада приступила к работе.

Сегодня, 20 декабря, состоялась очередная встреча главы Олонецкого района Вадима Мурого с подрядчиком, который выполнял ремонтно-восстановительные работы рухнувшего в Судалице моста, сообщили в официальном паблике района.



В группе подвели о краткие итоги встречи. Так, бригада в количестве 10 человек уже приступила к работе. Демонтаж будет произведен уже сегодня.

В сообществе подчеркнули, что необходимый материал для ремонтно-восстановительных работ уже закупили и со дня на день он будет доставлен на объект.

Работы будут производиться в две смены. Монтажные работы начнутся завтра.



Как добавли в источнике, планируемый срок выполнения — 2 недели.

Напомним, обстоятельства обрушения моста проверит прокуратура. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах.