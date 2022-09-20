Осенняя ярмарка открылась в Петрозаводске

Традиционная осенняя ярмарка на Инженерной улице будет работать до 9 октября.

С 30 сентября торговые ряды ждут покупателей в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Жители и гости карельской столицы могут приобрести продукцию местных производителей, а также товары из других регионов: мед, свежие овощи и фрукты, рыбу, мясные продукты, сухофрукты, ремесленные изделия, сувениры, одежду. Также в продаже — саженцы и рассада, рассказали в администрации города.

Для удобства посетителей временно продлят маршрут № 25 — общественный транспорт будет останавливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно будет также добраться на автобусах № 14 и № 19.

Ярмарка будет открыта до 9 октября включительно. Ежедневный режим работы торговых точек — с 10 до 19 часов.