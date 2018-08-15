Особенное питание жителей Древлянки-8

Чем отличается продуктовая корзина жителей Древлянки-8 от других районов города.

Микрорайон Древлянка-8 считается самым ЗОЖным районом Петрозаводска. Еще бы! У него прекрасное расположение: чистый воздух и близость к природе обеспечены. На территории установлены уличные тренажеры, есть спортивный комплекс, детские площадки и прогулочные дорожки. Можно заниматься спортом и вести активный образ жизни каждому - от мала до велика. Как оказалось, у жителей не только "другой", здоровый досуг, но и питание - совершенно особенное.

По словам директора гипермаркета SPAR (Лососинское ш., 50) Галины Таквель, потребности покупателей (так называемая продуктовая корзина) отличаются от других районов города. Супермаркет известной продуктовой сетевой компании открылся в районе несколько лет назад, у его работников было достаточно времени, чтобы заметить разницу по сравнению с другими точками. По результатам внутреннего мониторинга сети "Спар" на Древлянке-8 большим спросом среди жителей пользуются говядина и индейка, которые считаются самыми полезными видами мяса и птицы. Хотя в летний период, особенно в выходные дни, активно покупают свинину на шашлык. Из хлебобулочных изделий популярностью пользуется хлеб с тмином, с пророщенными семенами пшеницы, с тыквенными семечками. Также в списке любимых продуктов жителей микрорайона можно найти: перепелиные яйца, бурый и жасминовый рис, макаронные изделия со шпинатом, треску, манго, авокадо, голубику, малину и молочные продукты. Как вы видите, древлянские покупатели отдают предпочтение продуктам из линейки здорового питания.

Частенько жители балуют себя сладостями - об этом говорит хорошая посещаемость небольшой пекарни Oma Leipomo, что находится на улице Чистой. Здесь можно найти вкуснейшую свежую выпечку и пирожные, а также заказать торт или пирог к празднику.

Кстати, на центральной улице района можно найти "Семейную аптеку" и еще несколько магазинов: "Олония" (с продуктами карельского производства), "Бородинский", "Солодов". Скоро откроются еще несколько торговых точек и кафе.

Древлянка-8 растет и развивается вместе с ее жителями.

И что особенно приятно, этот район выбирают осознанно. И люди здесь такие же живут: со стремлением жить в гармонии, быть здоровыми, активными и вырастить такое же поколение. Присоединяйтесь и вы! Осталось меньше 100 квартир.

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