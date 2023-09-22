Останки 19 воинов захоронили в Олонецком районе Карелии

В торжественной церемонии захоронения приняли участие поисковики и настоятель храма села Видлица.
В паблике «Храм Великомученика Георгия Победоносца села Видлица» появились фотографии памятного мероприятия, которое состоялось в Олонецком районе Карелии.
Настоятель храма вмч Георгия Победоносца в селе Видлица иерей Виктор Виноградов принял участие в торжественном захоронении останков 19 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония захоронения состоялась в воскресенье, 24 сентября.
Обращаясь к собравшимся, отец Виктор сказал, что именно благодаря вере и героизму таких героев стоит и будет стоять великая и могучая Святая Русь.
Отец Виктор пожелал помощи Божией поисковикам в их трудном, но очень важном деле.
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