Останки 600 участников Великой Отечественной войны нашли в Карелии в этом году

Торжественная церемония закрытия «Вахты памяти» прошла в Петрозаводске.

В субботу, 9 декабря, почтить память героев Отечества собрались у Вечного огня представители поисковых организаций, жители города, общественные и политические деятели.



В Карелии сегодня действуют 35 поисковых отрядов. Останки почти 600 участников Великой Отечественной войны нашли в этом году в республике.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, останки двоих бойцов передали для захоронения на родину – в Ивановскую и Вологодскую области.