Останки лося довели жителя Приладожья до уголовного дела

В Питкярантском районе полиция задержала браконьера.

В общих охотничьих угодьях, где добыча зверя запрещена, были обнаружена останки лося, сообщили в МВД Карелии.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что неизвестный застрелил сохатого, разделал тушу, часть которой оставил в лесу. Там же стражи порядка нашли голову, шкуру и копыта.



Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого в браконьерстве. Им оказался 51-летний житель Питкяранты. По его словам, он услышал шум, когда разделывал тушу, испугался и сбежал с частью туши, которую успел освежевать.



Полицейские нашли оружие и более ста килограммов лосиного мяса.



Возбуждено и расследуется уголовное дело. Браконьеру грозит до полумиллиона рублей штрафа или до двух лет колонии.