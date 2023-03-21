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Осужденные тюремной больницы Карелии в День поэзии посмотрели на жизнь под другим углом

Новости. Общество
17:20, 22 Марта 2023
фото: УФСИН России по Республике Карелия

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Осужденные, отбывающие наказание в Республиканской больнице №2 в Медвежьегорске, в День поэзии прочитали стихи собственного сочинения, сообщили в УФСИН Карелии.

В минувший вторник, 21 марта, отмечался День поэзии. Дата была утверждена в 1999-м году на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже и по настоящее время празднуется во всем мире.

Не обошли ее стороной и в Республиканской больнице № 2 Медвежьегорска. Так, с целью культурного, духовного и нравственного развития осужденных сотрудники воспитательного отдела учреждения провели среди граждан, преступивших закон, конкурс стихотворений.

Заключенные тюремной больницы прочитали произведения собственного сочинения. Первое место заняла творческая работа осужденного Р. Он написал строки, посвященные Северной столице России, и был поощрен небольшим подарком в виде записной книжки.

«Очень приятно, что написанное мной стихотворение „Санкт-Петербург“ оценили по достоинству, а в ежедневник я смогу записывать свои новые поэтические зарисовки, когда меня вновь посетит муза», — отметил мужчина, поблагодарив организаторов мероприятия.

В завершении литературной встречи участники обсудили творчество именитых писателей и поэтов.

Стоит отметить, что подобные мероприятия проводятся в пенитенциарных учреждениях региона регулярно. Они оказывают большое воспитательное воздействие, помогают преступившим закон гражданам переосмыслить свои поступки и посмотреть на жизнь под другим углом.

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