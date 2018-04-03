Отдых ребенка в лагере Карелии обойдется дороже, чем на море в Краснодарском крае

На заседании ОНФ Карелии замминистра образования Наталья Волкова назвала стоимость путевок в летние лагеря для школьников республики.

В минувший понедельник 2 апреля в ОНФ Карелии состоялось заседание рабочей группы, где обсудили вопросы летнего отдыха детей.

Замминистра образования Карелии Наталья Волкова сообщила, что в этом году на проведение оздоровительной кампании в республике предусмотрено 69 млн рублей.

"Рассматриваем Краснодарский край, который представил неплохие предложения, - сказала Волкова, - мы уже сформировали пакет документов. 41,730 тыс. рублей составляет стоимость путевки для отдыха в лагерях Краснодарского края на 21 день".

Что касается отдыха в стационарных лагерях, то, по словам чиновников, их в Карелии два – "Старт" в поселке Кончезеро Кондопожского района и "Полярный круг" в деревне Нильмогуба Лоухского района. Именно эти два лагеря смогут организовать полноценные оздоровительные смены для отдыха детей.

"В стационарных лагерях "Старт" и "Полярный круг" в ценник мы вкладываем две суммы и делим пополам. Он такой недешевый получается – 43,175 тыс. рублей, - подвела итог замминистра образования Волкова, - но дешевым отдых и не должен быть. Он должен быть безопасным и качественным".

Отметим, что такая большая сумма за отдых в Карелии получается из-за того, что лагерь в Лоухском районе включает в себя и дайвинг-центр, и научно-исследовательскую станцию.

"Цифры в лагерях дневного пребывания и профильных практически не поменялись, - успокоила Наталья Волкова, - 5,187 тыс. рублей дневное пребывание и 3,020 тыс. рублей – профильный".

Палаточный лагерь Дмитрия Шпаро "Большое приключение" в Муезерском районе, по словам чиновницы, также обойдется недешево – 39 тыс. рублей.

"Правда, дети из Карелии туда и не попадают, - сообщила Наталья Волкова, - туда едут москвичи в основном".