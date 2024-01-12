Отечественный автомобиль ушел в кювет и приземлился на крышу на юго-западе Карелии

Дорожная авария произошла в Лахденпохском районе Карелии.
О дорожной аварии стало известно в воскресенье, 14 января, под вечер из паблика «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!», где появились фотографии последствий ДТП.
«На выезде из города в сторону Питера — ДТП», — написали в сети.
«Ушла в кювет и словила „крышу“ Нива-пятидверка», — сообщили пользователи паблика.
На полосе движения — крошево из снега. Буквально через 10 минут после случившегося прошла комбинированная дорожная машина, рассказали также авторы поста.
Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших выясняются.
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