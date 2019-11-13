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Новости. Общество
13:04, 13 Ноября 2019
фото: © petrozavodsk-mo.ru

Открыта вакансия директора средней школы №26 в Петрозаводске

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Документы соискателей принимаются до 13 декабря, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Школе № 26 на ул. Балтийская, 4 требуется директор. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 13 ноября по 13 декабря на пр. Ленина, 2.

Заседание конкурсной комиссии состоится 18 декабря в администрации города. Победителем конкурса будет признан участник, который наберет максимальное количество баллов в соответствии с рейтингом, определенным конкурсной комиссией.

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Комментарии

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Елена
2019-11-13 13:32:07
А зачем вообще школы? Дипломы купить можно, на работу по блату устроиться.....или как?
zanoza
2019-11-13 13:29:13
Цирк уехал, а клоуны остались!!!
кир
2019-11-13 13:14:16
В цифровом веке готовую школу на ул. Ровио отобрали под супермаркет. Теперь переживают, что "съели Кука" и кое-как отремонтировали старую, вечернюю, 26-ю. Никто не пошёл под суд. Не должно быть срока давности за такие преступления.
Саныч
2019-11-13 13:17:59
кир, это какую школу под какой супермаркет?
кир
2019-11-13 13:29:15
Саныч, Ровио, 3, V-Маркет. Новую, готовую школу при Катанандове отдали на растерзание бизнеса.
holden321
2019-11-13 13:10:55
А старый директор куда делся?
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