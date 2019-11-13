Открыта вакансия директора средней школы №26 в Петрозаводске

Документы соискателей принимаются до 13 декабря, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Школе № 26 на ул. Балтийская, 4 требуется директор.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 13 ноября по 13 декабря на пр. Ленина, 2.

Заседание конкурсной комиссии состоится 18 декабря в администрации города. Победителем конкурса будет признан участник, который наберет максимальное количество баллов в соответствии с рейтингом, определенным конкурсной комиссией.