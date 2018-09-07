Открытие новой велодорожки состоится в субботу в Петрозаводске

Велопешеходный маршрут "Тропа Ивана-царевича" соединит два жилых комплекса на Древлянке.

Торжественная церемония открытия тропы здоровья начнется в 13.00 около дома №1 по улице Чистой. В программе праздника – музыкальные выступления, танцевальные флешмобы и работа бесплатной веломастерской.

Для детей будут организованы игровые конкурсы и веселые соревнования. Завершением праздника станет "вручение" короны скульптуре "Царевна-лягушка", соседство с которой послужило основанием для выбора наименования нового велопешеходного маршрута.

Создание велопешеходной дорожки "Тропа Ивана-царевича" протяженностью 2 километра ведется в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Стоимость нового объекта - чуть более 1,6 миллиона рублей.