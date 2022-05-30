Коммунальщики сообщили о завершении отопительного сезона в Петрозаводске

С 1 июня АО «ПКС-Тепловые сети» приступают к испытаниям на Ключевой.

31 мая был подписан приказ Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК об окончании отопительного периода в Петрозаводске и Прионежском районе. Жилищный фонд и социальные объекты уже начали отключать от отопления.

С завтрашнего дня АО «ПКС-Тепловые сети» приступят к проведению испытаний на сетях района Ключевая. В соответствии с графиком завтра на Ключевой отключат горячую воду, работы будут проводиться до 11 июня.

Испытания на тепловых сетях остальных районов города планируется начать с 22 июня. В этот день горячую воду отключат у жителей Центра, Сулажгоры, Октябрьского и Первомайского проспектов, Кукковки, Древлянки, Перевалки, районов Радиозавод, Рыбка и Пятый поселок. Горячая вода вернется в дома петрозаводчан 6 июля.