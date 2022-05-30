890x80
Реклама
Будьте в тренде! Снимайте видео!
Новое
Сегодня 15:59
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
Сегодня 14:15
Wildberries начал продажу автозапчастей по параллельному импорту
30.05.2022 20:30
Меланхоличный лось и дерзкая росомаха попали в объектив видеоловушки в заповеднике Карелии (ВИДЕО)
Сегодня 08:05

Коммунальщики сообщили о завершении отопительного сезона в Петрозаводске

Новости. Общество
15:10, 31 Мая 2022
фото: © АО «ПКС-Тепловые сети»

Новости партнеров

С 1 июня АО «ПКС-Тепловые сети» приступают к испытаниям на Ключевой.

31 мая был подписан приказ Министерства строительства, ЖКХ и энергетики РК об окончании отопительного периода в Петрозаводске и Прионежском районе. Жилищный фонд и социальные объекты уже начали отключать от отопления.

С завтрашнего дня АО «ПКС-Тепловые сети» приступят к проведению испытаний на сетях района Ключевая. В соответствии с графиком завтра на Ключевой отключат горячую воду, работы будут проводиться до 11 июня.

Испытания на тепловых сетях остальных районов города планируется начать с 22 июня. В этот день горячую воду отключат у жителей Центра, Сулажгоры, Октябрьского и Первомайского проспектов, Кукковки, Древлянки, Перевалки, районов Радиозавод, Рыбка и Пятый поселок. Горячая вода вернется в дома петрозаводчан 6 июля.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2022, 15:10
В Карелии желающим подписать контракт с военкоматом обещают зарплату от 200 тысяч рублей
25.05.2022, 07:00
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
26.05.2022, 18:51
«Прощай, Евгений, и прости!»
29.05.2022, 17:46
Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии
28.05.2022, 10:19
Стало известно, как будет называться новый ресторан на набережной Петрозаводска (ФОТОФАКТ)
26.05.2022, 19:57
«Погиб наш Женька»: Как в Карелии простились с земляком, не вернувшимся с Украины (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:15
Обществоведение
Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»
Член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов обсудил с представителями ЦИК Карелии, региональных отделений политических партий и власти подготовку к выборам главы республики и риски, связанные с иностранным вмешательством.
Покупка квартиры со сниженной ипотечной ставкой. Реальная история
Сегодня 09:00
На пороге следующей итерации
30.05.2022 14:39
Выборы в президентском контексте
28.05.2022 13:48
Далеко не уедут
27.05.2022 16:50
Вся аналитика

Чтиво

26.05.2022 13:40
Личное мнение
Элиссан Шандалович: России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования
России необходимо вернуться к системе отечественного медицинского образования, заявил спикер парламента Карелии, Заслуженный врач республики Элиссан Шандалович.
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
23.05.2022 12:01
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
архив чтиво

Медиа

Весенняя ярмарка 2022 на улице Инженерной в Петрозаводске
27.05.2022 11:19
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.