«Отпуск в октябре»: в Петрозаводске снимают фильм про загадочный и туманный город

Картина является прямой отсылкой к фильму «Отпуск в октябре» с Олегом Далем, который снимали на Кукковке, сообщила продюсер Юлия Витязева.

Творческая команда кинематографистов в эти дни в Петрозаводске работает над фильмом с рабочим названием «Отпуск в октябре». Автор сценария и режиссер Роман Михайлов. Картина - прямая отсылка к «Отпуску в сентябре», который также снимался в столице Карелии, на Кукковке.



«Первый наш фильм, «Сказка для старых», сейчас в прокате по всем кинотеатрам страны, второй фильм, «Снег, сестра и росомаха», выйдет в широкий прокат в феврале - марте 2023 года, - рассказала продюсер Юлия Витязева. - Наш третий проект - это фильм о двух девушках - актрисах, которые ходят на кастинги, снимаются в сериалах, мечтают изменить свою жизнь, стать успешными и знаменитыми».



По ее словам, для этого они едут сниматься в болливудском проекте, а приезжают в загадочный и туманный город, где все местные жители ходят с собаками. Как отметила продюсер картины, в Петрозаводске они нашли единомышленников, прекрасную натуру и фактуру. Съемки проходят на площадках морского клуба «Полярный Одиссей» и санатория «Белые ключи», при поддержке «Союза кинематографистов Карелии». Актерский состав: Виталий Коваленко («Гоголь. Начало», «Цой», «Белая гвардия»), Мария Мацель («Перевал Дятлова») и другие.



Отметим, «Отпуск в сентябре» (1979) — советский двухсерийный художественный драматический телефильм по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Считается одной из лучших работ в творческой биографии Олега Даля.