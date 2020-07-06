890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии: "Очень много выявляется случаев инфекции без проявления каких-либо симптомов" 5
Сегодня 10:22
Горячая вода вернется в квартиры жителей Петрозаводска на этой неделе 41
Сегодня 09:11
Более 170 тысяч гектаров охотничьих угодий на севере Карелии перешли в категорию общедоступных 6
06.07.2020 17:42
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26

Отремонтирована многострадальная дорога рядом с больничным городком в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
16:13, 07 Июля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание в районе пересечения Лососинского шоссе и Высотного проезда, где идут работы по ремонту дороги и замене освещения.

Представители администрации Петрозаводска, Петросовета и подрядных организаций побывали сегодня на Высотном проезде и Лососинском шоссе. На не ремонтировавшемся десятилетиями проезде, располагающемся рядом с городской поликлиникой №1, Детской республиканской больницей и Республиканской больницей им. В.А. Баранова, заменили асфальт. По соседству, на тротуаре вдоль Лососинского шоссе, идут работы по замене освещения.

"Очень много жалоб и обращений было от жителей города на состояние дороги на Высотном проезде. Это важная коммуникация к городской поликлинике №1, Детской республиканской больнице и Республиканской больницы. Главрачи не раз высказывали пожелания о ремонте проезда. И в этом году нам удалось выполнить эти работы", - сказал глава Петрозаводска.

Дорога была приведена в порядок в рамках второго крупного контракта по ремонту магистралей в Петрозаводске. Подрядчик, ООО "Кондопожское ДРСУ", обязан отремонтировать 15 дорог и тротуаров общей площадью 230 тысяч кв. м. в срок до 30 августа. На Высотном проезде протяженностью 0,7 км было заменено дорожное покрытие. Стоимость работ - 4,1 млн рублей.

"Мы впервые работаем с этим подрядчиком на крупных объектах. Надеемся, что он справится и с объемами, и с качеством работ. Качество оцениваем сразу по двум направлениям: асфальтобетонную смесь в виде керн отдаем на экспертизу и следим за процессом технологии выполняемых работ. Контроль также осуществляется с помощью общественных контролеров и депутатского корпуса Петросовета. И сегодня мы рассчитываем на качественный результат – удовлетворительное состояние дорожного покрытия для автолюбителей", - отметила Ирина Мирошник.

По словам генерального директора ООО "Кондопожское ДРСУ", новый асфальт на Высотном проезде простоит гараздо дольше гарантийного срока в пять лет. По его мнению, при правильной эксплуатации, современной и своевременной снегоочистке зимой, жизнь покрытия будет продлена.

"Кроме того, желательно сделать обочины. У нас в проекте не было отсыпки обочин, поэтому край асфальта открыт. Надеюсь, в администрации решат этот вопрос", - сказал руководитель подрядной организации.

Не менее важными, по словам главы Петрозаводска, для города сегодня являются работы по замене уличного освещения. Новые светильники сегодня устанавливают на Лососинском шоссе, на участке от Республиканской больницы им. В.А. Баранова до Лесного проспекта.

"Пешеходная дорожка вдоль Лососинкого шоссе очень востребованная зона для пешеходов и велосипедистов. Освещение здесь необходимо. По технологии подрядчик сначала устанавливает новые опоры, а затем демонтирует старые. С наступлением темноты петрозаводчане оценят новое качественное освещение", - уверена Ирина Мирошник.

По словам директора МУП "Петрозаводские электросистемы" Анны Шилинской, в этом году новое освещение появится на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Гвардейской. Работы проводятся за счет субсидии в 16 млн рублей из бюджета республики.

"Наверное все помнят, как несколько лет назад компания "БалтЭнергоЭффект" в рамках муниципального контракта модернизировала уличное освещение. Установленные светильники сделали наши дороги небезопасными для участников движения. И сейчас ведутся работы с учетом всех необходимых требований, чтобы освещение соответствовало всем необходимым нормативам", - отметил депутат Петросовета Дмитрий Романов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-07 16:47:47
Кто остальные персонажи ? ФИО, должность
f,shdfku
2020-07-07 16:38:33
ширшинисты нервно курят
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.07.2020, 17:19
Многодетная семья из Медвежьегорского района получила автомобиль
02.07.2020, 14:09
"Газпром" намерен построить три газопровода в одном из районов Карелии
30.06.2020, 12:20
Бездомная семья
02.07.2020, 16:52
В кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка (ВИДЕО)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 12:36
Капитал
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора
Глава Минприроды Карелии Алексей Щепин о ходе реализации мусорной реформы в республике, строительстве в Орзеге современного полигона с заводом и биостанцией и раздельном сборе мусора.
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
"Что приняли, то и выполняем все по стойке смирно" 5
03.07.2020 13:14
Явка провалена 33
02.07.2020 12:55
Геннадий Боднарчук: "Избиратели требуют от нас покончить с практикой уплотнительной застройки" 5
01.07.2020 09:13
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:13
Без политики
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
В самом разгаре лето – пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
У энергетиков – "Энергия красок"!
Сегодня 11:57
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
30.06.2020 15:37
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»