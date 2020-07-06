Отремонтирована многострадальная дорога рядом с больничным городком в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела сегодня выездное совещание в районе пересечения Лососинского шоссе и Высотного проезда, где идут работы по ремонту дороги и замене освещения.

Представители администрации Петрозаводска, Петросовета и подрядных организаций побывали сегодня на Высотном проезде и Лососинском шоссе. На не ремонтировавшемся десятилетиями проезде, располагающемся рядом с городской поликлиникой №1, Детской республиканской больницей и Республиканской больницей им. В.А. Баранова, заменили асфальт. По соседству, на тротуаре вдоль Лососинского шоссе, идут работы по замене освещения.

"Очень много жалоб и обращений было от жителей города на состояние дороги на Высотном проезде. Это важная коммуникация к городской поликлинике №1, Детской республиканской больнице и Республиканской больницы. Главрачи не раз высказывали пожелания о ремонте проезда. И в этом году нам удалось выполнить эти работы", - сказал глава Петрозаводска.

Дорога была приведена в порядок в рамках второго крупного контракта по ремонту магистралей в Петрозаводске. Подрядчик, ООО "Кондопожское ДРСУ", обязан отремонтировать 15 дорог и тротуаров общей площадью 230 тысяч кв. м. в срок до 30 августа. На Высотном проезде протяженностью 0,7 км было заменено дорожное покрытие. Стоимость работ - 4,1 млн рублей.

"Мы впервые работаем с этим подрядчиком на крупных объектах. Надеемся, что он справится и с объемами, и с качеством работ. Качество оцениваем сразу по двум направлениям: асфальтобетонную смесь в виде керн отдаем на экспертизу и следим за процессом технологии выполняемых работ. Контроль также осуществляется с помощью общественных контролеров и депутатского корпуса Петросовета. И сегодня мы рассчитываем на качественный результат – удовлетворительное состояние дорожного покрытия для автолюбителей", - отметила Ирина Мирошник.

По словам генерального директора ООО "Кондопожское ДРСУ", новый асфальт на Высотном проезде простоит гараздо дольше гарантийного срока в пять лет. По его мнению, при правильной эксплуатации, современной и своевременной снегоочистке зимой, жизнь покрытия будет продлена.

"Кроме того, желательно сделать обочины. У нас в проекте не было отсыпки обочин, поэтому край асфальта открыт. Надеюсь, в администрации решат этот вопрос", - сказал руководитель подрядной организации.

Не менее важными, по словам главы Петрозаводска, для города сегодня являются работы по замене уличного освещения. Новые светильники сегодня устанавливают на Лососинском шоссе, на участке от Республиканской больницы им. В.А. Баранова до Лесного проспекта.

"Пешеходная дорожка вдоль Лососинкого шоссе очень востребованная зона для пешеходов и велосипедистов. Освещение здесь необходимо. По технологии подрядчик сначала устанавливает новые опоры, а затем демонтирует старые. С наступлением темноты петрозаводчане оценят новое качественное освещение", - уверена Ирина Мирошник.

По словам директора МУП "Петрозаводские электросистемы" Анны Шилинской, в этом году новое освещение появится на Лососинском шоссе, Карельском проспекте и улице Гвардейской. Работы проводятся за счет субсидии в 16 млн рублей из бюджета республики.

"Наверное все помнят, как несколько лет назад компания "БалтЭнергоЭффект" в рамках муниципального контракта модернизировала уличное освещение. Установленные светильники сделали наши дороги небезопасными для участников движения. И сейчас ведутся работы с учетом всех необходимых требований, чтобы освещение соответствовало всем необходимым нормативам", - отметил депутат Петросовета Дмитрий Романов.