Отремонтированный приемный покой больницы на севере Карелии готов к приему буйных больных

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как проводится ремонт Беломорской ЦРБ.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым оценил, как выполняется в Беломорской ЦРБ программа модернизации первичного звена.

Как отметил Михаил Охлопков, приемный покой Беломорской ЦРБ после капитального ремонта совершенно преобразился как с функциональной, так и с эстетической стороны.

«Для дизайн-кода выбрана желто-серая гамма, как цвета реанимационной машины. Цвет подобран специально для сохранения внимательности персонала», — объяснил министр здравоохранения.

Перепланировка помещений приемного покоя, по его словам, позволила разместить все подразделения в соответствии с современными требованиями и подходами к оказанию медицинской помощи. Уже в приемном покое теперь есть реанимация и малая операционная, чтобы все экстренные процедуры делать на месте.

Потоки пациентов разделены на три вида:

— относительно стабильные, для них есть зал ожидания;

— реанимационные больные, которые отдельным потоком через систему автоматических распашных дверей попадают сразу в реанимационную палату приёмного покоя;

— инфекционные больные, для них — отдельный вход и две отдельные палаты.

«Учтены и тенденции и последнего времени. Есть отдельный изолятор для буйных и пьяных больных, — отметил Михаил Охлопков. — Также оформлена понятная навигация в едином стиле медицинских организаций Карелии. Осталось установить мебель и часть медицинского оборудования».