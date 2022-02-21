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Памятник культурного наследия обрушился под снегом в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:34, 24 Февраля 2022
фото: © Администрация Сортавальского поселения

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В Сортавале под тяжестью снега обрушился ангар для гидросамолетов.

Как сообщается в официальном паблике администрации Сортавальского района, после снежного циклона разрушился памятник культурного наследия в районе Гидрогородка.

«На прошлой неделе еще одним последствием снежного циклона и беспечного отношения со стороны собственника к охранным обязательствам стало практически утрата памятника культурного наследия, ангара для гидросамолетов в районе Гидрогородка», — сообщил мэр Сортавалы Сергей Крупин.


Фото: Miikka Rauhala

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
экcперд
2022-02-24 14:28:44
И что в этом сарае культурного ?
Гость
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