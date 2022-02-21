Памятник культурного наследия обрушился под снегом в Карелии (ФОТО)

В Сортавале под тяжестью снега обрушился ангар для гидросамолетов.

Как сообщается в официальном паблике администрации Сортавальского района, после снежного циклона разрушился памятник культурного наследия в районе Гидрогородка.

«На прошлой неделе еще одним последствием снежного циклона и беспечного отношения со стороны собственника к охранным обязательствам стало практически утрата памятника культурного наследия, ангара для гидросамолетов в районе Гидрогородка», — сообщил мэр Сортавалы Сергей Крупин.



Фото: Miikka Rauhala