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Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в Карелии

Новости. Общество
09:15, 02 Марта 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще о трех летальных исходов, причиной которых стал COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница деревни Бесовец 1952 года рождения и жительница села Святозеро 1938 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1966 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Согласно официальным данным властей, общее число жертв пандемии в Карелии достигло 311 человек. Эти цифры приведены в таблице на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 97 человек. Из этого числа заболевших – 88 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели за сутки еще 135 человек. Общее официальное число выздоровевших с начала пандемии достигло 36987 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6665,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2901,3 случая, по Северо-Западу – 5194,6, заявили в оперштабе.

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