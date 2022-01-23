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Пандемия коронавируса унесла жизни еще четырех человек в Карелии

Новости. Общество
09:18, 24 Января 2022
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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По официальным данным, общее число жертв пандемии коронавируса в Карелии достигло 1288 человек.

По официальным данным на 24 января, за сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1288 человек. Об этом говорится в таблице, опубликованной на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова в соцсети.

С начала пандемии в Карелии были зарегистрированы 94804 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 11330 детей.

За прошедшие сутки выявлен 371 инфицированный (39 — дети), из них непривитых — 359 (96,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 636 пациентов, в состоянии средней тяжести — 559 человек, в тяжёлом — 66 (из них непривитых — 66).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 11 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 90497 человек, за последние сутки — 306.

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