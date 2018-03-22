ТГК-1 приняла участие в ярмарке вакансий "Карьера-2018" в Петрозаводске

ПАО "ТГК-1" приняло участие в республиканской ярмарке вакансий "Карьера-2018" во Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске.

По традиции, стенд ТГК-1 привлек особенное внимание студентов профильных специальностей и молодых специалистов, многие из которых уже бывали на тематических встречах с энергетиками.

– Участие в "Ярмарке вакансий" для нас еще один способ обратной связи с соискателями. Такой вид общения полезен и для нас, и для гостей, которые могут оценить перспективы работы в ТГК-1, – отметила директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. – Помимо "Ярмарки вакансий" мы ведем активную профориентационную деятельность, регулярно проводим дни открытых дверей для учащихся старших классов и студентов, чтобы они могли познакомиться с реальным энергообъектом и узнать о специфике работы в отрасли. Мы также участвуем в научных семинарах и конференциях, посвященных актуальным вопросам развития системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся школы и вузов. Все это позволяет нам привлекать на работу лучшие кадры.

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