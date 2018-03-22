Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
14:38, 22 Марта 2018

ТГК-1 приняла участие в ярмарке вакансий "Карьера-2018" в Петрозаводске

По теме

Власти Карелии предоставят бизнесу новые налоговые льготы
22.03.18 15:57
Выявлены необоснованные расходы бюджета Петрозаводска в 2017 году
22.03.18 14:49
Депутаты предложили новые субсидии для бизнеса Карелии
22.03.18 14:22
Все новости
Загрузка...

ПАО "ТГК-1" приняло участие в республиканской ярмарке вакансий "Карьера-2018" во Дворце творчества детей и юношества в Петрозаводске.

По традиции, стенд ТГК-1 привлек особенное внимание студентов профильных специальностей и молодых специалистов, многие из которых уже бывали на тематических встречах с энергетиками.

– Участие в "Ярмарке вакансий" для нас еще один способ обратной связи с соискателями. Такой вид общения полезен и для нас, и для гостей, которые могут оценить перспективы работы в ТГК-1, – отметила директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. – Помимо "Ярмарки вакансий" мы ведем активную профориентационную деятельность, регулярно проводим дни открытых дверей для учащихся старших классов и студентов, чтобы они могли познакомиться с реальным энергообъектом и узнать о специфике работы в отрасли. Мы также участвуем в научных семинарах и конференциях, посвященных актуальным вопросам развития системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся школы и вузов. Все это позволяет нам привлекать на работу лучшие кадры.

На правах рекламы

По теме

Власти Карелии предоставят бизнесу новые налоговые льготы
22.03.18 15:57
Выявлены необоснованные расходы бюджета Петрозаводска в 2017 году
22.03.18 14:49
Депутаты предложили новые субсидии для бизнеса Карелии
22.03.18 14:22
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.03.2018, 12:26
У руководителя Пенсионного фонда Карелии изъяли три охотничьих ружья
18.03.2018, 09:05
Первые нарушения зафиксированы на выборах Карелии
20.03.2018, 16:21
Лыжник умер при переходе Онежского озера
19.03.2018, 10:22
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
20.03.2018, 10:05
Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату
17.03.2018, 10:32
Парфенчиков: Многие приехавшие в Карелию члены правительства купили жилье в регионе

Аналитика

Сегодня 10:16
Тема недели
Карелия перестала быть Карелией 43
Главный итог президентских выборов в нашей республике – полное размывание региональной политической идентичности. Мы теперь, как все.
Боднарчук о голосовании за благоустройство: отработали всем миром 1
21.03.2018 16:32
Бывают смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого
20.03.2018 15:47
"Грязная информационная кампания", или "Выборы идут нормально" 6
18.03.2018 16:39
Каждый голос – решающий 2
16.03.2018 15:40
Вся аналитика

Чтиво

21.03.2018 15:14
Без политики
Новая Skoda Octavia. Все гениальное - Simply Clever
Множество продуманных решений для дополнительного комфорта.
"Чтобы дольше жить, нужно меньше есть и не пить спиртного"
20.03.2018 16:47
Белорусская офтальмология дает фору Карелии 2
19.03.2018 13:09
Как я к Путину ездила 12
07.03.2018 13:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР С ЕФИМОМ ОВЧИННИКОВЫМ
Новое
Сегодня 16:25
все фото и видео

Опрос

Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»