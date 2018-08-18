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Новости. Общество
09:49, 18 Августа 2018

Парфенчиков побывал на пепелище Успенской церкви

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Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание в Кондопоге на месте сгоревшей церкви.

"Первостепенная задача – разобрать и сохранить то, что осталось от уникального памятника деревянного зодчества. Параллельно, в соответствии с выводами специалистов, определимся с идеологией возрождения утраченного храма", - написал он по итогам совещания "ВКонтакте".

"Уникальная шатровая церковь Успения Пресвятой Богородицы входила в десятку самых высоких деревянных церквей Европы и России, являлась объектом культурного наследия федерального значения, и решение относительно ее восстановления будет приниматься на уровне Министерства культуры РФ и Правительства Республики Карелия с учетом мнения специалистов. Понятно, что даже федеральный формат вряд ли будет предполагать весь комплекс работ, в том числе – восстановление иконостаса. Поэтому уже сегодня мы начнем работу по привлечению средств благотворителей и меценатов", - сказал он.

Успенская церковь 18 века сгорела утром 10 августа. По данным следователей, ее поджог 15-летний подросток. Вопрос о ее восстановлении пока не решен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-08-18 11:58:36
Руководителю республики, прежде чем просить деньги на восстановление церкви, должно вернуть деньги из бюджета Карелии. Сумму 10 млн. руб. забрали у национального достояния, журнала "Карелия". Теперь и Парфенчиков причастен к этому преступлению. Федеральное руководство прекрасно знает об афере команды Худилайнена и продолжателях этой аферы... Вор должен сидеть в тюрьме. Только потом - разговор о новых деньгах. Вот такая идеология...
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