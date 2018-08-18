Парфенчиков побывал на пепелище Успенской церкви

Глава Карелии Артур Парфенчиков провел совещание в Кондопоге на месте сгоревшей церкви.

"Первостепенная задача – разобрать и сохранить то, что осталось от уникального памятника деревянного зодчества. Параллельно, в соответствии с выводами специалистов, определимся с идеологией возрождения утраченного храма", - написал он по итогам совещания "ВКонтакте".

"Уникальная шатровая церковь Успения Пресвятой Богородицы входила в десятку самых высоких деревянных церквей Европы и России, являлась объектом культурного наследия федерального значения, и решение относительно ее восстановления будет приниматься на уровне Министерства культуры РФ и Правительства Республики Карелия с учетом мнения специалистов. Понятно, что даже федеральный формат вряд ли будет предполагать весь комплекс работ, в том числе – восстановление иконостаса. Поэтому уже сегодня мы начнем работу по привлечению средств благотворителей и меценатов", - сказал он.

Успенская церковь 18 века сгорела утром 10 августа. По данным следователей, ее поджог 15-летний подросток. Вопрос о ее восстановлении пока не решен.