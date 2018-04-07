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Новости. Общество
12:28, 07 Апреля 2018

Парфенчиков призвал "не проходить мимо грязи и разгильдяйства" в Петрозаводске

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Глава Карелии Артур Парфенчиков в субботу провёл инспекционную проверку по уборке города.

"Безусловно, есть много вопросов по состоянию тротуаров, плохо работает городская канализация, на реконструкцию которой необходимы очень большие средства. Итоги проверки обсудил с Главой города И.Ю.Мирошник, дал ряд поручений", - написал Парфенчиков "ВКонтакте".

"В тоже время пришлось сделать много замечаний работникам и представителям администрации торговых точек, магазинов, аптек и других учреждений в связи с большим количеством мусора, окурков ,переполненных урн рядом с указанными заведениями. Мои замечания воспринимались правильно и благожелательно, как правило сразу же принимались меры по уборке территории", - отметил он.

Практически все работники соглашались, что город нужно держать в чистоте общими усилиями, что убранная вокруг учреждения и магазина территория это часть его общего имиджа и привлекательности для посетителей.

"И тут возникает вопрос, почему тогда нужно ждать прихода главы республики и его замечаний, почему не взять за правило чистоту вокруг места ,где ты живёшь или работаешь? Работница одной аптеки, не дожидаясь прихода дворника(вопрос когда дворник должен убирать территорию) за несколько минут навела идеальный порядок перед крыльцом своего учреждения. Правда, в соседней аптеке фармацевт ответила, что сообщит руководству, а уборка крыльца это не ее дело. Разные люди, разная культура, разное отношение. Но мне думается, что многое зависит от всех нас", - написал Артур Парфенчиков.

"С учётом вышеизложенного, хотел бы вновь обратиться ко всем землякам. Давайте быть неравнодушными, давайте вместе формировать нашу комфортную среду, давайте не проходить мимо грязи и разгильдяйства" - заключил он.

 

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