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Парфенчиков рассказала о лидерстве Карелии в восстановлении лесов

Новости. Общество
09:49, 29 Марта 2021
фото: Тwitter Артура Парфенчикова
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Рослесхоз составил рейтинг регионов России по объемам лесовосстановления, и Карелия вошла в десятку лидеров, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Наша республика вошла в десятку регионов-лидеров по искусственному лесовосстановлению. Такой рейтинг составил Рослесхоз по итогам 2020 года на основе данных о фактической площади выполненных работ. В Карелии в прошлом году искусственное лесовосстановление выполнено на площади в 7,8 тыс. гектаров, что на 20 процентов больше, чем годом ранее. Это третья позиция в рейтинге по Северо-Западному федеральному округу и шестая – в обшероссийском", - написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

Он также рассказал, как восстанавливаются леса, вырубленные при строительстве. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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