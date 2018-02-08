Парфенчиков внес в парламент законопроект о бесплатной передаче госимущества бизнесу

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в региональный парламент законопроект, согласно которому имущество, находящееся в республиканской собственности, может безвозмездно передаваться предпринимателям.

Согласно документу государственное имущество Республики Карелия может быть передано в безвозмездное пользование "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если передаваемое имущество включено в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)".

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