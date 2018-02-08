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Новости. Экономика
15:07, 08 Февраля 2018

Парфенчиков внес в парламент законопроект о бесплатной передаче госимущества бизнесу

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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в региональный парламент законопроект, согласно которому имущество, находящееся в республиканской собственности, может безвозмездно передаваться предпринимателям.

Согласно документу государственное имущество Республики Карелия может быть передано в безвозмездное пользование "юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если передаваемое имущество включено в перечень государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)".

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2018-02-08 17:02:49
Как, совсем даром, без всяких обязательств?! Хватай кто что может ...на такое даже Чубайс не решился в свое время! Они понимают, что "государственная собственность" - она не "ничейная", она всем людям принадлежит, а государство ею управляет - по поручению людей ...
Гарик
2018-02-08 15:23:13
Коррупциоёмкий законопроект ))))))))))))))))))))))))) Кто право то дал раздавать гос.собственность ....т.е даром ???
YellowSubmarine
2018-02-08 16:47:35
Гарик, да, ужжж...

кир
2018-02-08 15:15:33
Чего только не придумают перед выборами?
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