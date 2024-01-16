К новому сезону готовится Парк культуры и отдыха в Петрозаводске

Специалисты сосредоточились на главном проекте — установке нового колеса обозрения.

Петрозаводский Парк культуры и отдыха готовится к новому сезону, сообщили на официальном портале Карелии.

Как рассказали в источнике, реализовать задумки помогает финансовая поддержка от Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии. Компания воспользовалась льготным микрозаймом и привлекла дополнительные кредитные ресурсы под поручительство фонда.

Такая возможность появилась благодаря президентскому национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы уже переделали помещения билетных касс и службы охраны, обновили летний туалет. В зоопарке мы поменяли домики для животных. Новые комфортабельные „квартиры“ получили альпаки, минибараны, козы, лисы, еноты, вислобрюхие поросята и другие звери. Сейчас мы сосредоточены на главном нашем проекте — установке нового колеса обозрения. Старый аттракцион, которому в этом году исполнилось 33 года, уже демонтирован, к монтажу нового строители приступят в феврале. Надеемся, жители и гости Карелии оценят долгожданную новинку», — поделилась директор компании ЗАО «ИМХО-Онего» Надежда Марьясова.

Впереди еще много идей — их реализацию запланировали на будущий зимний сезон. Для развития парка руководитель компании рассчитывает продолжить привлекать средства льготного микрофинансирования.

В парке действует 28 аттракционов: 12 предназначены для детей и 16 рассчитаны на взрослых посетителей. В данный момент они находятся на консервации — использовать механизмы при минусовых температурах нельзя.

Сезон в парке открывают 1 мая — конкретная дата зависит от карельской погоды. Обеспечивают работу организации в летний период 64 человека. Это техники, механики, электрики, инженеры, а также сотрудники, обеспечивающие охрану и благоустройство территории.