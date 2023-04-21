Парламент Финляндии одобрил кандидатуру нового премьер-министра страны

В стране Суоми новым главой правительства станет председатель комитета по обороне.

Парламент Финляндии во вторник одобрил кандидатуру Петтери Орпо, лидера победившей на парламентских выборах Коалиционной партии, в качестве главы правительства, сообщает корреспондент РИА Новости с заседания законодательного органа.

За кандидатуру Орпо проголосовало 107 депутатов, 81 против, сообщил спикер парламента.

После апрельских парламентских выборов, Орпо возглавил переговорную группу по формированию нового правительства, куда вошли представители Коалиционной партии, партии «Истинные финны», Шведской народной партии и партии Христианские демократы. Как сообщалось 16 июня, им удалось выработать общую программу действий на четырехлетний срок действия мандата и сформировать новое, 77-е правительство Финляндии, состоящее из 19 министров.

Ожидается, что президент Финляндии Саули Ниинисте назначит новый кабмин во вторник после обеда.

Орпо не новичок в финской политике. Со студенческих времен в 1990-е годы он работал исполнительным директором Коалиционной партии Юго-Западной Финляндии, был на протяжении нескольких лет членом городского совета города Турку. В 2002 году он окончил Университет Турку и получил степень магистра политических наук. Его основным предметом была экономика, а диссертация была посвящена теме «Основы предоставления муниципальных услуг и их реорганизация».

Орпо с 2007 года был членом парламента страны. Он являлся министром сельского и лесного хозяйства в правительстве Александра Стубба в 2014–2015 годах, министром внутренних дел в 2015–2016 годах и министром финансов в 2016–2019 годах в правительстве Юхи Сипиля. С 2016 года неоднократно переизбирался на должность председателя Коалиционной партии.

С 26 апреля 2022 года возглавлял парламентский комитет по обороне, приветствовал вступление страны в Североатлантический альянс. В период работы 76-го кабмина Финляндии под руководством Санны Марин возглавляемая Орпо партия регулярно занимала первые места по опросам о политических пристрастиях жителей Финляндии. На парламентских выборах в апреле 2023 года Коалиционная партия ожидаемо получила максимальное число голосов избирателей — 20,8%, а Орпо смог создать переговорную группу по формированию нового, 77-го, кабмина.

Весной 2021 года его оштрафовали за превышение скорости на дороге, в июне того же года политик уходил на полтора месяца на больничный в связи с проблемами с сердцем. Женат, двое детей.