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Пенсионер стал жертвой кражи в одной из гостиниц Петрозаводска

Новости. Криминал
13:39, 27 Декабря 2021
фото: © ural-meridian.ru

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Подозрение пало на соседа по гостиничному номеру, сообщили в МВД Карелии.

Житель Сортавальского района обратился в полицию Петрозаводска — у 70-летнего гостя Карельской столицы украли бумажник и попытались снять деньги с банковской карты, хранившейся там. Мужчина предположил, что кражу мог совершить незнакомый сосед в гостиничном номере.

Полицейские установили причастного. Им, действительно, оказался сосед пенсионера по гостиничному номеру, 38-летний житель Прионежского района. Его задержали в течение дежурных суток и изъяли кошелек.

Подозреваемый признался в краже, рассказав, что вытащил бумажник ночью, когда его сосед спал. Мужчина попытался перевести сбережения с банковских карт себе на счет, но не смог этого сделать. Потратить он смог лишь 500 рублей наличными.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Комментарии

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кир
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