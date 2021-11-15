Пенсионер стал жертвой кражи в одной из гостиниц Петрозаводска

Подозрение пало на соседа по гостиничному номеру, сообщили в МВД Карелии.

Житель Сортавальского района обратился в полицию Петрозаводска — у 70-летнего гостя Карельской столицы украли бумажник и попытались снять деньги с банковской карты, хранившейся там. Мужчина предположил, что кражу мог совершить незнакомый сосед в гостиничном номере.

Полицейские установили причастного. Им, действительно, оказался сосед пенсионера по гостиничному номеру, 38-летний житель Прионежского района. Его задержали в течение дежурных суток и изъяли кошелек.

Подозреваемый признался в краже, рассказав, что вытащил бумажник ночью, когда его сосед спал. Мужчина попытался перевести сбережения с банковских карт себе на счет, но не смог этого сделать. Потратить он смог лишь 500 рублей наличными.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.