Пенсионерка погибла под колесами иномарки на темной улице в Петрозаводске

На Зареке женщина на иномарке сбила 75-летнюю пенсионерку, которая скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшую среду, 9 ноября, в 17.25 в районе дома №19 по улице Луначарского 49-летняя женщина на автомобиле Тоyota RAV 4 при совершении поворота налево сбила пенсионерку, переходившую проезжую часть.

В результате дорожной аварии 75-летняя пенсионерка получила травмы, впоследствии скончалась в лечебном учреждении.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.