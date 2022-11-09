Пенсионерка погибла под колесами иномарки на темной улице в Петрозаводске

На Зареке женщина на иномарке сбила 75-летнюю пенсионерку, которая скончалась в больнице от полученных травм, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В минувшую среду, 9 ноября, в 17.25 в районе дома №19 по улице Луначарского 49-летняя женщина на автомобиле Тоyota RAV 4 при совершении поворота налево сбила пенсионерку, переходившую проезжую часть.
В результате дорожной аварии 75-летняя пенсионерка получила травмы, впоследствии скончалась в лечебном учреждении.
Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
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