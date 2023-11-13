Пенсионерка попала под колеса автомобиля в городе Карелии

Пожилой кондопожанин сбил землячку, переходившую улицу.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 14 ноября в Кондопоге произошла авария с участием пешехода.
Приблизительно в 11.00 на улице Пролетарская автомобиль ВАЗ под управлением 76-летнего водителя сбил 67-летнюю женщину. Пенсионерка пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.
В результате женщина получила травмы и была доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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